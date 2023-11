Polizie locali. Rinnovata la convenzione

Prosegue la collaborazione tra le Polizie locali: Busto

Arsizio, Castellanza e Legnano rinnovano la convenzione per la gestione associata di alcune attività e servizi. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale bustese con una nota: "In vista della scadenza della convenzione in essere – si legge – la giunta, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e alla mobilità Salvatore Loschiavo, ha approvato una nuova convenzione fra i Comuni di Busto Arsizio, Legnano e Castellanza per la gestione in forma associata di alcune attività e servizi di polizia locale". La convenzione sarà sottoposta all’approvazione del consiglio comunale. L’accordo, spiegano da Palazzo Gilardoni, è finalizzato "all’attuazione di interventi congiunti in occasione di eventi critici a livello di sicurezza urbana o stradale che richiedono un’alta specializzazione professionale eo un elevato numero di operatori. Inoltre, la stessa, è finalizzata ad una più efficiente gestione di specifici ambiti di particolare rilevanza come, ad esempio, il controllo del Parco Altomilanese, di interesse sovracomunale, della stazione ferroviaria di Castellanza e dello stadio Carlo Speroni a Busto Arsizio". Interventi congiunti saranno previsti anche in occasione di eventi sportivi al palazzetto dello sport di viale Gabardi, per la gestione traffico limitrofo alla clinica Multimedica e ai poli commerciali di viale Borri e del Sempione. Unire le forze per garantire più sicurezza. R.F.