Polizia locale più forte: "Contro spaccio e bulli"

Dalla lotta al bullismo a quella allo spaccio e ai borseggi in stazione. Ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi con il comandante della Polizia locale Claudio Borsani ha presentato le nuove dotazioni del comando (un nuovo furgone) due nuovi agenti e il piano in dieci punti per la sicurezza. Si parte dal presidio degli istituti scolastici realizzato dalla Polizia locale in collaborazione con l’Associazione nazionale carabinieri. "Potranno esserci anche interventi a sorpresa con l’unità cinofila ma soprattutto realizzeremo controlli e presidi rotazione sui plessi scolastici Rodari, San Giovanni Bosco, Bascapè e materna di via Monte Santo non inclusi dai permanenti". Tra i punti focali, oltre al potenziamento della videosorveglianza, quello dei controlli in stazione: "È passato ormai un anno da quando il prefetto ha sottolineato in una richiesta ufficiale al ministero come la stazione di Saronno avesse necessità di un presidio fisso della Polfer e niente è stato fatto. Visto che il ministero non fa nulla il Comune di Saronno si è attivato". Airoldi ha annunciato un piano di controlli straordinari per le stazioni in piazza Cadorna con la Polizia locale (orari dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 9,30 dalle 10,30 alle 13 dalle 16 alle 19, dalle 20,30 alle 22 e venerdì e sabato dalle 20,30 alle 24) e a Saronno sud sarà attivato a un breve un innovativo servizio con l’Associazione carabinieri. "Per Saronno sud gli orari sono in via di definizione ma, come per quelli della stazioni Cadorna, i controlli saranno realizzati salvo urgenze, emergenze o necessità di servizio". In programma anche un investimento per il comando della Locale: "A breve faremo una variazione di bilancio: vogliamo assumere, il prima possibile compatibilmente con tempi dei concorsi, due nuovi agenti nel 2024 e altri 2 nel 2025. Se riusciamo quelli del 2025 vorremmo fossero a tempo determinato così da poter tornare alla normale dotazione appena il ministero attiverà la Polfer in stazione". Infine il nuovo progetto di presidio di Saronno sud "per la prevenzione e limitazione dei rischi a persone che fanno uso di sostanze". Ci sarà un presidio con educatori.Sara Giudici