Poco pubblico al Mari. Una nuova pista ippica

Bocche cucite da parte degli addetti ai lavori sulle corse di addestramento del Palio. Non parla nessuno e nessun si prende la briga di spiegare come stanno davvero le cose. La grande novità del 2024 aveva di fatto riguardato la location: per la prima volta, le prove si erano svolte allo stadio Mari, lungo il “tracciato originale“. Utilizzare la stessa pista per la preparazione dei cavalli da Palio era stato considerato un valore aggiunto. Peccato che lo scarsissimo appeal in termini di spettatori abbia scoraggiato un Mari bis per il 2025. Puntare sull’ingresso a pagamento non è piaciuto ai contradaioli, con poche centinaia di persone presenti e un esborso economico. Indiscrezioni parlano del Mari come pista solo in termini di Palio di maggio per il futuro, ma qualcuno avanza già l’ipotesi di una pista ippica dedicata al mondo del Palio di Legnano in città, lontano dallo stadio di calcio, per un salto di qualità finora mancato. Ch.S.