Pmi day, gli imprenditori accolgono gli studenti del territorio

Confindustria Alto Milanese aderisce alla quattordicesima edizione del Pmi Day, il tradizionale appuntamento di novembre organizzato dalla Piccola Impresa, in cui gli imprenditori accolgono in visita nei loro stabilimenti gli studenti delle scuole del territorio. Quest’anno, oltre agli incontri in azienda, il Gruppo Piccola Impresa dell’Associazione organizza in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori momenti di confronto e dialogo nelle Istituti scolastici con gli allievi e le loro famiglie. Per tutto il mese, oltre 900 studenti delle terze medie dell’alto milanese saranno accompagnati da imprenditori del gruppo Piccola nelle aziende. L’obiettivo è quello di introdurre i ragazzi nei contesti aziendali, mostrando loro come lavorano le imprese moderne. Il tema di questa edizione è la libertà. Libertà intesa come possibilità per i più giovani di scegliere e di costruire il proprio futuro mantenendo la propria unicità e quindi di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che faranno da guida in un percorso verso il successo e la soddisfazione personale. "Sempre più orgogliosi - afferma Tiziana Colombo, Presidente del gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto Milanese - avviamo questa nuova edizione del Pmi Day nella sua veste rinnovata, che prevede anche il coinvolgimento delle famiglie.

Ch.S.