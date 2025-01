Piscina comunale, si riparte. Problemi strutturali risolti entro febbraio porte aperte

Piscina comunale, riapertura entro febbraio. Arrivano buone notizie per l’impianto di via Per Busto Arsizio, chiusa da settimane a causa di problemi strutturali alla copertura, in particolare a una trave in legno lamellare. L’impianto si avvia verso la riapertura, con l’obiettivo di riprendere le attività in sicurezza entro febbraio. "Siamo lieti di comunicare che gli sforzi congiunti dell’amministrazione comunale e del nostro team stanno portando ai risultati sperati. La piscina potrebbe riaprire presto e, soprattutto, in condizioni di totale sicurezza – fanno sapere da Lombardia Nuoto, gestore dell’impianto. – Una ditta specializzata ha già effettuato un intervento di consolidamento strutturale provvisorio per mettere in sicurezza la copertura. Restano da completare alcuni adempimenti burocratici, ma prevediamo di riaprire entro febbraio".

Durante l’estate saranno effettuati i lavori definitivi di sostituzione della copertura, senza interferire con le attività della vasca esterna né con l’avvio della stagione 2025/26 per la piscina interna. "Il nostro obiettivo comune con l’amministrazione – proseguono da Lombardia Nuoto – è completare al più presto gli interventi necessari per restituire agli utenti un impianto completamente rinnovato. La sicurezza e la cura dell’impianto rimangono la nostra priorità assoluta, motivo per cui abbiamo scelto di sospendere temporaneamente le attività".

Nel frattempo, il periodo di chiusura è stato sfruttato per completare la realizzazione di una nuova palestra, che offrirà agli utenti una gamma ancora più ampia di attività tecniche e formative. Una situazione, quella della piscina del paese, che aveva sollevato una marea di interrogazioni polemiche dal punto di vista politico e non solo. La piscina di Busto Garolfo è infatti uno degli impianti più gettonati della zona e la sua chiusura durata mesi ha creato non pochi problemi ad un numero cospicuo di persone che erano soliti frequentarla.Ch. So.