Piscina comunale, attesa finita: arriva il via libera ai lavori

Dopo mesi di incertezze e una chiusura forzata a causa di un’anomalia strutturale, arriva finalmente il primo via libera per il rifacimento della copertura dell’impianto natatorio di Busto Garolfo. Un passo decisivo che segna l’inizio di una svolta tanto attesa. L’impianto aveva dovuto interrompere l’attività nei mesi scorsi, quando un’allarmante criticità era emersa su una delle travi in legno lamellare che sostengono il tetto della struttura. La riapertura, avvenuta a metà febbraio, è stata possibile grazie all’installazione di sostegni di sicurezza, ma ora l’amministrazione comunale ha fatto un passo concreto verso una soluzione definitiva e duratura. Palazzo Molteni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ricostruzione della copertura, con l’obiettivo di avviare i lavori già dalla prossima estate. La piscina di Busto Garolfo, realizzata ad inizio anni ’90 tra via Europa e via Busto Arsizio, rappresenta un punto di riferimento per lo sport e il benessere della comunità. Con una superficie coperta di oltre 2.800 metri quadri, ospita due vasche coperte, una tribuna per gli spettatori, palestre per la ginnastica pre-natatoria e il fitness, spogliatoi, una reception con area bar e uffici, oltre a un’area esterna con vasche scoperte e solarium. Un patrimonio sportivo e sociale che merita di essere preservato e rilanciato.

Ch.So.