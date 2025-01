Piccoli palchi, grandi progetti. Lo spettacolo entra nelle scuole. Racconta la magia del teatro

L’obiettivo dichiarato è replicare il successo delle due edizioni precedenti, contraddistinte dal tutto esaurito: torna da domenica alle 16 nell’auditorium delle scuole Tosi, con lo spettacolo “PAM parole a matita”, la terza edizione della rassegna Piccoli Palchi, manifestazione ambientata per intero sui palchi degli istituti scolastici legnanesi, trasformati in veri e propri palcoscenici dove bambini, ragazzi e famiglie, spiegano gli organizzatori, "possono vivere l’arte teatrale e dello spettacolo in un ambiente familiare e accogliente".

"Se Piccoli Palchi ha il pregio di introdurre i più piccoli alla magia del teatro, questi appuntamenti rappresentano delle occasioni importanti anche per gli adulti - ha detto a proposito della rassegna Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva -; infatti i genitori, abituandosi a frequentare iniziative e attività sul territorio, da un lato possono meglio apprezzare l’offerta, ricca e articolata, di Legnano, dall’altro, facendo conoscenza con altre famiglie, possono contribuire a far crescere quella città delle relazioni che, come amministrazione, siamo impegnati a realizzare".

Grazie al contributo di Regione Lombardia e a un contributo del Comune di Legnano l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.

Il calendario degli eventi vedrà andare in scena sei spettacoli pensati per un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie. Tra le proposte va segnalato l’incontro per genitori, adulti e insegnanti con lo psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Aberto Pellai in cui si tratterà del rischio in età evolutiva nell’uso dei social media e sull’educazione al digitale, ma anche l’incontro/spettacolo con il Premio Andersen Luigi Dal Cin, dal titolo "Piccoli voti, piccoli trucchi per difendersi".

L’organizzazione e la direzione artistica della rassegna di tutti gli spettacoli sono state curate da Scuola Teatro Junior.P.G.