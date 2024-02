Piazza Vittorio Emanuele II. Pavimentazione a pezzi: "Serve intervenire subito"

BUSTO ARSIZIO

Ancora problemi per piazza Vittorio Emanuele II: la pavimentazione, più volte oggetto di interventi di sistemazione per rimediare al distacco delle lastre, si presenta di nuovo a pezzi. Il cuore storico della città nella mattinata di domenica ha accolto la cerimonia d’apertura del Carnevale bustocco con la consegna delle "chiavi della città" da parte del sindaco Emanuele Antonelli al Tarlisu (Antonio Tosi), la maschera bustocca che per una settimana è primo cittadino. Nel suo discorso, rigorosamente in dialetto, Tarlisu ha elencato le "magagne" e i problemi in attesa di soluzione: a quell’elenco "aggiungo piazza Vittorio Emanuele II, non può essere lasciata nelle condizioni in cui si trova".

Tarlisu in questi giorni con la "famiglia" , la Bumbasina e la Fudreta, altrettanti capitoli di storia tessile bustocca dalle quali sono nate come maschere cittadine, gira la città, "da sindaco di Carnevale" osservando e annotando, oltre ad accogliere l’invito delle scuole, già venti nelle ultime settimane, per raccontare la sua storia che è quella della città e dell’industria tessile. "Fa male vedere piazza Vittorio Emanuele II in quello stato. E poi voglio anche ricordare che nessuno ha mai visto le fontane a raso previste nel progetto. Prosciugate… prima di funzionare?No, così non va". Tarlisu e il sindacp vero, Emanuele Antonelli, si trovano d’accordo: bisogna intervenire sulla piazza. Proprio domenica il primo cittadino ha realizzato un reportage delle "magagne": lo ha inviato alla società che ha realizzato il complesso residenziale che si affaccia sullo spazio e che è responsabile dei lavori sull’area. "Ora deve intervenire". Rosella Formenti