Pgt approvato. Dodici i ricorsi inoltrati al Tar

Sono dodici i ricorsi presentati al Tar riguardo il Piano di governo del territorio di Legnano, approvato in via definitiva, pubblicato dalla Regione l’11 settembre e che aveva nella giornata di lunedì scorso la chiusura dei termini per fare opposizione: secondo l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla Città futura, Lorena Fedeli (nella foto), è un risultato comunque positivo, ma è evidente che ci sono numerose questioni ancora aperte da risolvere, compresa quella relativa a Franco Tosi meccanica e alla viabilità interna all’area, oggetto per l’appunto di un ricorso. "Quattro ricorsi riguardano ambiti di trasformazione su suolo agricolo – ha commentato l’assessore Fedeli – quindi aree di espansione della città cui l’amministrazione ha riconosciuto una valenza ambientale e che non ha voluto riconfermare; questo nella logica, determinante per il Pgt approvato, della riduzione del consumo di suolo, imposto anche dalla normativa sovraordinata, e della rigenerazione del patrimonio dismesso. È una logica, quella della tutela del territorio, applicata anche per le modifiche introdotte nell’AT4 (via Liguria), dove sono state diminuite le possibilità edificatorie e sono state ammesse altre destinazioni, escludendo così la possibilità di realizzare un enorme centro commerciale. Per il comparto Franco Tosi rilevo che si ripropongono richieste già emerse in sede di confronto fra amministrazione e proprietà e cui riteniamo di aver già dato risposta, anche in sedi pubbliche". In realtà proprio la presentazione del ricorso fa rilevare che, per quanto concerne le aree della attuale Franco Tosi, l’auspicato chiarimento tra le parti non sia mai arrivato a generare una soluzione comune.

P.G.