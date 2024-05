Personale precario nelle scuole: "Finalmente i concorsi, provateci"

L’allarme di Pippo Frisone era stato netto: nella scuola il precariato è in crescita. Il sindacalista Cgil Scuola aveva messo in guardia: "Nel Legnanese sono oltre 250 i precari, a maggioranza donne". Oggi il funzionario di categoria torna sul tema ed esorta i docenti precari: "Nella scuola, dopo lunghe attese, assistiamo a una pioggia di concorsi e graduatorie concentrati tutti nel mese di maggio. Una pioggia benefica che dovrebbe portare stabilità, ridurre il precariato e dare nuove speranze a tanti giovani che per la prima volta si avvicinano al mondo della scuola. Sono concorsi e graduatorie tanto attese anche nel Legnanese e sono migliaia gli inclusi nelle graduatorie provinciali e d’istituto".

Frisone ci restituisce il quadro. "Fino alla fine di maggio c’è l’apertura per l’aggiornamento e nuove inclusioni delle graduatorie provinciali per soli titoli del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario, ndr) per quanti hanno raggiunto 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni per l’esattezza). Da ieri all’8 giugno, apertura per l’aggiornamento e nuove inclusioni delle tanto attese Gps (graduatorie provinciali supplenze) per il personale docente su posti comuni e di sostegno. In assoluto le più affollate, con oltre mezzo milione di aspiranti a livello nazionale. Solo nella provincia di Milano i docenti nominati dalle Gps nell’anno scolastico 2023/2024 sono stati circa 10mila. Dal 28 maggio al 28 giugno, apertura delle graduatorie Ata di terza fascia (graduatorie d’istituto) per l’aggiornamento e nuove inclusioni. Da queste graduatorie si potranno avere solo supplenze più o meno brevi ma anche annuali. Sono attese oltre un milione di domande. Qui la parte del leone, come per i docenti, la fa la Lombardia, con Milano in testa. Il 23 maggio partiranno le prove preselettive del concorso a dirigente scolastico, per 587 posti. Gli iscritti, 24.944, sono leggermente in calo rispetto al precedente concorso. Solo il 7% supererà la prova preselettiva, con 1.761 candidati. Anche qui, il più alto numero di posti (156) e partecipanti 4.031, si registra in Lombardia".

Il sindacalista incoraggia docenti e personale, giovani e meno giovani. Non solo: "Oltre ad augurare a tutti di farcela, auguriamoci soprattutto che il sistema informatico del ministero regga l’impatto, senza black out, di centinaia di migliaia di domande che si sovrapporranno inevitabilmente, soprattutto nell’ultima settimana di maggio. Ne vale la credibilità dello stesso ministero, ma soprattutto l’avvio regolare del nuovo anno scolastico".

Silvia Vignati