Pensioni, fisco e salute. Apre lo sportello della Cisl

Grazie alla disponibilità del Comune, che ha messo a disposizione un locale al piano terra del Municipio in via Manzoni per l’attività di consulenza e informazione in ambito sociale e sanitario, oggi apre un nuovo recapito della Fnp Cisl a Canegrate.

Si tratta di un punto di informazioni e consulenza per i cittadini, ad accesso libero e gratuito, dove ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30, un operatore potrà fornire ai cittadini informazioni e offrire supporto per la predisposizione delle domande di pensione, reversibilità, invalidità, compilazione dei modelli Isee per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

Spiega Ines Caputo, coordinatrice di zona della Fnp locale: "Molti pensionati, ma anche persone di tutte le età, si rivolgono alla Fnp nell’Altomilanese per ricevere consulenza su questioni di welfare. A Canegrate mancava uno sportello e siamo felici, oggi, di avere il recapito nei locali del Comune", commenta Caputo.

G.Ch.