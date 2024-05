Paura in stazione. Quattordicenne urtata da auto

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina dopo un incidente che ha coinvolto una quattordicenne, è accaduto a Varese poco prima delle 7,30, nei pressi della stazione Nord. La ragazzina è stata urtata da un veicolo, subito sono stati richiesti i soccorsi: sul posto gli operatori sanitari con l’ambulanza che l’hanno trasportata in codice verde al pronto soccorso e la polizia locale per i rilievi. Intorno a mezzogiorno soccorsi di nuovo in azione a Mercallo sulla strada statale 629 tra Vergiate e Besozzo. Per cause ancora da chiarire un 27enne ha perso il controllo della sua auto all’altezza della rotonda in costruzione, la vettura si è ribaltata ed è rimasto incastrato. Estratto dalla macchina è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate, fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto le ferite. Forti ripercussioni sul traffico nel tratto della superstrada interessato. Ros.For.