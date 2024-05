Patto sul turismo, 21 Comuni decidono di fare squadra

Un protocollo d’intesa per la promozione del territorio a Est del Ticino con l’obiettivo di accrescere l’attrattività del territorio, valorizzando le identità locali e proponendo azioni congiunte per la promozione dei beni storici e culturali, del paesaggio e dell’ambiente, del benessere e dell’enogastronomia: è questo l’intento del documento che verrà sottoscritto oggi al Castello Visconteo di Abbiategrasso patrocinato da Regione Lombardia. In occasione della cerimonia aperta al pubblico, infatti, sarà anche possibile visitare la mostra fotografica "Un Territorio in Comune" allestita nel Castello Visconteo con i punti d’interesse di tutti gli enti aderenti al Tavolo. Il territorio preso in considerazione dal protocollo si snoda attraverso 21 Comuni nel territorio tra Abbiatense, Castanese e Magentino che ha già dimostrato di avere ottime potenzialità turistiche. "Milano non è solo il suo centro-città affollato di turisti e le vie dello shopping – ha sottolineato l’assessore regionale Barbara Mazzali –, è anche una Città Metropolitana che fa capo a 133 comuni e 3 milioni e mezzo di abitanti. La sfida è quella di seguire, ciascuna in base alle sue peculiarità, un piano condiviso per creare esperienze turistiche. Le tre linee guida principali sono i tre maggiori attrattori turistici in Lombardia: cultura, attività outdoor e turismo enogastronomico". Oltre ai 21 Comuni, tra gli Enti coinvolti ci cono anche il Consorzio dei Navigli SpA e il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

P.G.