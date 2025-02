Passione, determinazione e innovazione: dalla Sicilia alla conquista dell'Altomilanese a colpi di gelato

Magenta (Milano) 10 febbraio 2025 - Fiabe di Gelato conquista Magenta: un successo imprenditoriale che cresce di giorno in giorno. Fiabe di Gelato, il marchio siciliano che ha saputo conquistare la Lombardia, continua a fare passi da gigante nel mondo della gelateria artigianale. In soli sei anni, l’azienda ha aperto il suo quinto punto vendita, consolidandosi come un vero e proprio modello di eccellenza nel settore.

La storia di Fiabe di Gelato è una storia di passione, determinazione e innovazione. Fondata in Sicilia nel 1970, l’azienda ha saputo trasformare una lunga tradizione familiare nella creazione di gelati artigianali di alta qualità in un progetto imprenditoriale ambizioso. L’espansione al nord, iniziata nel 2018, ha visto l’apertura di nuovi negozi che hanno portato il brand ad affermarsi in Lombardia e a divenire un punto di riferimento nel panorama della gelateria artigianale.

“In un settore altamente competitivo, Fiabe di Gelato ha scelto di scommettere sulla qualità assoluta, differenziandosi grazie a un prodotto esclusivo e costantemente innovato, mantenendo sempre il legame con la tradizione”, ha spiegato Luca Cardani, co-fondatore della gelateria.

“Nonostante le difficoltà economiche e la concorrenza agguerrita, l’azienda ha ampliato la propria rete di punti vendita, raggiungendo cinque negozi attivi e lanciando progetti di espansione ambiziosi che guardano al futuro con l’obiettivo di arrivare a 50 gelaterie entro il 2035, non solo in Italia, ma anche all’estero”.

Un traguardo importante per l’azienda è stato il riconoscimento ottenuto per il secondo anno consecutivo con il Cono Gambero Rosso 2025,un premio che conferma la qualità superiore dei suoi gelati e la costanza con cui il marchio lavora per mantenere alti gli standard di produzione. “Questo riconoscimento non è solo un premio al prodotto, ma anche un segno della dedizione e della coerenza con cui Fiabe di Gelato ha costruito la propria identità nel corso degli anni”, ha sottolineato Cardani.

E ha aggiunto: “Essere annoverati tra le migliori gelaterie artigianali d’Italia è una grande responsabilità per il marchio, che si impegna a migliorare continuamente la qualità e a innovare pur mantenendo la sua essenza. La scelta accurata delle materie prime, la lavorazione tradizionale e la voglia di sperimentare nuove soluzioni sono i pilastri su cui si fonda la crescita costante di Fiabe di Gelato, che continua ad entusiasmare e a conquistare nuovi clienti con la sua proposta unica e inimitabile".

A Magenta inaugurazione sabato 15 febbraio alle 15.30 fino alle 17.30 con gelato gratis per tutti i clienti in via Roma 74.