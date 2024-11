Passeggiata alla Brughierezza in difesa delle foreste urbane

“Cammina foreste urbane“: fino al 24 novembre si tiene la campagna di Legambiente Lombardia ed Ersaf per promuovere la conoscenza delle foreste urbane e valorizzare il paesaggio naturale che ci circonda, anche nelle aree cittadine dove sembra meno percepibile. Gli alberi e le foreste contribuiscono in modo significativo al nostro benessere nelle città, migliorando la salute e contrastando la crisi climatica, incrementando la biodiversità e sostenendo la vita del pianeta. Sabato 16 novembre, i Circoli Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano e Parabiago, in collaborazione con il Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) del Roccolo, la Lipu di Parabiago e il Comune di Villa Cortese organizzano una passeggiata di cinque chilometri con guida ambientale, giro ad anello nel bosco della Brughierezza. Il punto di ritrovo è alle 14 nel Bosco della Brughierezza, tra Parabiago e Busto Garolfo (per informazioni: email legambiente.nerviano.mi@gmail.com oppure telefono 339 5621963).

Saranno presenti anche le Guardie ecologiche volontarie del Parco, offrendo un’opportunità di socializzazione e di consapevolezza del nostro paesaggio naturale. Durante la camminata, sarà letto l’appello “Le foreste, il respiro delle nostre città“ che potrà essere firmato anche online sul sito www.ersaf.lombardia.it/camminaforesteurbane/. Aderendo, ogni firmatario esprime l’intento di prendersi cura del verde pubblico, chiedendo alle amministrazioni di promuovere nuove foreste urbane e impegnarsi nella cura e nello sviluppo degli spazi verdi cittadini, instaurando percorsi di collaborazione e cura partecipata.