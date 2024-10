Passato, presente e futuro. Una viaggio alla scoperta della città del Carroccio

Una città tra passato e futuro, tra biografia e agenda: saranno due incontri a ottobre a restituire gli elementi "consolidati" della storia di Legnano e quelli che concorreranno a scrivere i capitoli futuri.

Il primo, "Biografia di una città", è in programma il 3 ottobre alle 21 a Palazzo Leone da Perego, e vedrà impegnato nelle vesti di relatore il professor Giorgio Vecchio; il secondo, "Legnano 2024: uno sguardo giovane al futuro", è invece in calendario ilì 22 ottobre, nella sede della Famiglia Legnanese, e sarà condotto dai giovani di Politcs Hub. Entrambe le serate rientrano nel calendario delle celebrazioni del Centenario.

Nel primo incontro in ordine temporale, Giorgio Vecchio, nato a Como ma legnanese da molti anni, inquadrerà la storia recente di Legnano concentrandosi sui momenti più forti del suo processo di trasformazione; il periodo degli anni Venti e Trenta, quello degli anni Cinquanta e Sessanta per finire con l’ultimo scampolo del Novecento. La riflessione conclusiva di Vecchio riguarderà l’identità legnanese: che cosa distingue e rende Legnano quella che è. Giorgio Vecchio, ex studente del Liceo legnanese, è laureato in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano: ricercatore in Storia contemporanea, è stato prima professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Parma, poi professore ordinario di Storia Contemporanea e di Storia dell’Europa contemporanea e Direttore del Dipartimento di Storia. P.G.