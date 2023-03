Passante fa sfumare la rapina a una donna

Ha tentato di rapinare una donna incrociata per strada, ma prima la resistenza della stessa e poi l’intervento di un cittadino hanno fatto cambiare idea al malintenzionato, che è stato infine arrestato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti in zona. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì nella zona di via santa Caterina, dove gli agenti del servizio di prevenzione e controllo del territorio sono intervenuti arrestando un cittadino italiano di quarantanove anni, con precedenti di polizia, che poco prima si era reso responsabile del reato di tentata rapina ai danni di una donna. Durante il servizio di perlustrazione, non appena giunti in via Diaz, gli agenti della volante avevano infatti trovato pochi minuti prima all’intersezione con via Santa Caterina una donna in lacrime: quindi sono venuti a conoscenza attraverso le parole della stessa dell’aggressione subita da un uomo incrociato per strada, che pretendeva denaro. Gli agenti hanno subito rintracciato l’autore dell’aggressione, indicato anche da un passante che l’aveva soccorsa facendo desistere dall’azione il 49enne poi arrestato.P.G.