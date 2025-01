Parcheggi . Pass per donne in gravidanza

L’amministrazione comunale di San Vittore Olona ha deciso di introdurre i pass rosa, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini fino a 2 anni, per l’utilizzo dei parcheggi rosa segnalati. Per richiedere il pass rosa, è necessario compilare un apposito modulo e presentarlo al Comando della Polizia locale in via Europa 23. Per le donne in gravidanza occorre allegare un certificato del consultorio o del ginecologo, sia di struttura pubblica che privata, che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Per i neo-genitori è richiesto il certificato di nascita del bambino. Il Comando di Polizia Locale è disponibile ai numeri 0331 422484 e osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, e giovedì dalle 16 alle 18.

Ch.So.