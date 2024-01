Parabiago, scontri con spranghe fra tifosi della Terza Categoria: scattano 7 Daspo

Parabiago, 26 gennaio 2024 - Se l'erano date di santa ragione usando bastoni e bandiere lo scorso 8 ottobre in occasione della partita tra le squadre San Lorenzo e Sant’Ilario Milanese. Adesso il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, ha emesso sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra i 17 e i 29 anni.

I fatti prima di una partita di Terza Categoria fuori dal campo sportivo “Libero Ferrario” di Parabiago. Negli scontri quattro persone riportarono lesioni personali. Un tifoso del Sant’Ilario fu colpito al capo da una spranga metallica e finì ricoverato in prognosi riservata. Per questi tifosi scatta adesso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni per tre persone e per un anno ad altre quattro.