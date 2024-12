Parabiago, ecco come cambierà il mercato cittadino

Parabiago (Milano), 6 dicembre 2024 - Nuovo assetto per il mercato cittadino: parte la sperimentazione. L’amministrazione comunale sta lavorando a una ristrutturazione del mercato del centro cittadino.

Con la delibera di Giunta n. 145 del 28 novembre, è stata avviata una procedura in collaborazione con gli operatori del mercato e Confcommercio Milano – sede di Legnano per aggiornare la pianta organica dell’area. La proposta prevede una fase di sperimentazione per rendere il mercato più funzionale e ordinato. L’obiettivo è creare un’area mercato più “compatta”, riducendo i vuoti tra gli stalli e migliorando l’organizzazione degli spazi.

Questo approccio dovrebbe: limitare i disagi alla viabilità, consentendo il mantenimento di parte delle strade aperte nei pressi del mercato. La sperimentazione consentirà all’amministrazione di valutare l’efficacia della nuova organizzazione “sul campo” prima di procedere con l’aggiornamento del Regolamento sul Commercio su Aree Pubbliche.

“Con l’avvio di questa procedura – afferma il sindaco Raffaele Cucchi – intendiamo ricercare una maggiore funzionalità degli spazi per sopperire alle esigenze di un mercato più dinamico e il più possibile allineato sia alla domanda, che all’attuale offerta commerciale.” La riorganizzazione del mercato punta non solo a migliorare l’esperienza degli utenti, ma anche a favorire una convivenza più armoniosa tra attività economiche e viabilità urbana.