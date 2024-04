Parabiago, 25enne ferito all'inguine con un'arma da taglio

Parabiago (Milano), 3 aprile – Pochi centimetri e la ferita sarebbe potuta essere letale: è ancora tutto da chiarire l’episodio che, questa mattina, intorno alle 11, ha condotto al ferimento di un cittadino di origini nordafricane di 25 anni, trovato riverso a terra a Parabiago con una ferita all’inguine. I carabinieri della Compagnia di legnano sono stati allertati dalle telefonate di cittadini che hanno visto il giovane riverso a terra in viale Marconi. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato, ancora cosciente, a terra a pochi metri da un Barber Shop, con una profonda ferita all’altezza dell’inguine, procurata con un’arma da taglio penetrata per circa tre centimetri nella carne. Nel vicino Barber shop, ancora con la porta d’ingresso aperta, non è stato trovato nessuno, anche se le tracce di sangue nei pressi dell’ingresso e il fatto che tutti siano improvvisamente spariti dal luogo del ferimento, fanno ipotizzare che qualcosa sia accaduto sulla soglia oppure all’interno dell’esercizio commerciale in questione. L’uomo è stato trasportato in codice giallo da un’ambulanza all’ospedale di Legnano e qui è stato verificato che l’arma bianca ha fortunatamente solo sfiorato l’arteria femorale. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la vicenda.