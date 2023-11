Palio e rivoluzione. Corse d’addestramento allo stadio Mari nel 2024 oltre al gran finale

Corse di addestramento al Palio, si cambia: non sarà solo l’atto finale dell’ultima domenica di maggio, infatti, ad avere come scenografia lo Stadio Mari perché il prossimo mese di aprile anche le corse di addestramento saranno ambientate in questa stessa sede, garantendo anche un pubblico più ampio. La decisione è stata presa in occasione dell’ultima riunione del Direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade, durante la quale sono state rese note anche le date delle corse di addestramento al Palio 2024. "Le date previste sono il 14 e il 28 Aprile, con il 5 maggio da considerarsi come giornata di recupero in caso di maltempo - è la comunicazione dei portavoce del Collegio dei Capitani -. La vera novità è che le corse per questo anno si terranno presso lo stadio "Mari" che sarà allestito - almeno per quanto riguarda il tracciato equestre - come il giorno del Palio. Grande soddisfazione da parte del Gran Maestro e di tutto il Direttivo per questa nuova sede, che permetterà un maggior accesso di pubblico alle corse e un miglior svolgimento delle stesse". Alla decisione di ambientare le corse di addestramento al Mari si è arrivati dopo l’abbandono del Centro Ippico Etrea di Borsano di Busto Arsizio, sede negli ultimi anni di questo evento preparatorio: da quel momento in poi il Collegio si era impegnato a trovare possibili soluzioni alternative e tra le ipotesi c’era anche la possibilità di prendere nuovamente in considerazione il Centro Ippico La Stella di Legnano. Accantonata questa strada, anche per i costi notevoli necessari l’adeguamento in termini di sicurezza, sul tavolo è dunque rimasta la possibilità di far ricorso al "Mari".

A fornire il puntello necessario per questa soluzione è stata la convenzione siglata la scorsa estate tra l’A.C. Legnano e il Comune di Legnano e relativa alla gestione dello stesso impianto sportivo: la convenzione, infatti, prevedeva già la possibilità di ottenere il campo dall’inizio del mese di aprile invece che, come precedentemente determinato, a inizio maggio. Ovvio che questa soluzione comporterà un cambio di programma per quanto riguarda l’attività del Legnano Calcio e le partite casalinghe di fine campionato.