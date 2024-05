PalaBorsani ai Knights, il presidente Tajana: "Investimenti sulla struttura"

Legnano (Milano) – Il PalaBorsani rimarrà sede dei Knights Legnano per altri otto anni. Il presidente Marco Tajana ha annunciato che il comune di Castellanza ha assegnato la gestione del PalaBorsani alla Sport+Knights Events, in cui i Knights detengono il 50% delle quote. La società, che ha già gestito l‘impianto negli ultimi quattro anni, ha vinto la recente gara d’appalto. La nuova concessione consentirà di effettuare una serie di investimenti mirati a migliorare la struttura, con l‘obiettivo di offrire un‘esperienza sempre più coinvolgente a tutti gli utenti del palazzetto.

L‘intento è di valorizzare non solo le partite di basket e pallavolo, sport tradizionalmente praticati nell‘impianto, ma tutte le manifestazioni sportive e non sportive previste nei prossimi anni. A breve inizieranno le prime valutazioni sui lavori di miglioramento. Una volta approvati, i lavori partiranno a giugno e si protrarranno fino all‘inizio della nuova stagione.

«Siamo molto contenti di poter proseguire nella gestione del PalaBorsani – ha detto Tajana –. Una prospettiva temporale di lunga durata ci permette di pianificare investimenti per ammodernare la struttura e renderla ancora più accogliente, sia per i nostri ragazzi, sia per i nostri sostenitori, sia per chi utilizzerà il palazzetto per altri eventi. Sono convinto che questa opportunità rappresenti un ulteriore passo avanti nella crescita del Legnano Basket".

Lunedì 2 il Comune ha confermato questa nuova alleanza. Il concessionario gestirà il PalaBorsani per i prossimi 8 anni, dal primo agosto di quest’anno al l 31 luglio del 2032. L’attuale contratto di gestione in capo a Castellanza Servizi Patrimonio termina infatti il 31 luglio. «Come stabilito nel Documento di programmazione 2024-2026 approvato in consiglio comunale a dicembre 2023 – dice il vice sindaco Cristina Borroni – abbiamo deciso di avviare il percorso per attivare nuove modalità di gestione del PalaBorsani, con la riconsegna della struttura al Comune e la ricerca di operatori economici a cui affidarlo in concessione, con obiettivi di ottimizzazione e efficientamento".