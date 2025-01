Ozzero, perde il controllo dell’auto e si schianta: grave 50enne

Ozzero (Milano), 20 gennaio 2025 – Grave incidente oggi a Ozzero, in provincia di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di questa mattina, lunedì 20 gennaio, lungo la Sp 52. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un’auto sarebbe uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari con elisoccorso, automedica, ambulanza. Sul luogo dell’incidente anche vigili del fuoco e carabinieri.

Soccorso l’uomo che si trovava al volante del mezzo. Il 50enne ha riportato gravi traumi alla testa e al volto ed è stato trasportato in codice rosso al San Matteo di Pavia. Alle forze dell’ordine il compito di accertare cosa sia accaduto. Al momento non risultano altre persone coinvolte.