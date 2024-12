Ordinanza anti-alcol in alcune zone del centro fino al 30 dicembre

Da oggi al 30 dicembre ordinanza antialcol in alcune zone del centro di Varese. Ad essere vietati sono il consumo e trasporto di alcolici e superalcolici in strada, nei parchi e nelle aree pubbliche che non abbiano le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico. Misure preventive per una maggiore sicurezza durante il periodo delle feste, visti i tanti eventi e la grande affluenza prevista. La misura riguarda il comparto di piazza Repubblica, che include anche via Avegno, via Medaglie d’Oro, via Piave, piazza XX Settembre, via Morosini, via Orrigoni. Quindi il comparto stazioni: piazza Trento, piazza Trieste, viale Milano, via Casula, via Como, via Rainoldi. Poi la zona di Biumo: via Adamoli, via Carcano, via Cairoli, via Merini, via Garibaldi, piazza XXVI Maggio, largo Comolli. Quindi il centro storico: piazza San Vittore, piazza Canonica, piazza Cacciatori delle Alpi, via Vetera, via Aprile, via Morazzone, via Speroni, via dei Bersaglieri, via Sacco compresi i Giardini Estensi. Per i gestori di locali ed esercizi il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore scatta dalle 17 alle 6 del giorno seguente.

L.C.