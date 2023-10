Operaio travolto allo scalo merci. L’anno nero degli infortuni . Nel Varesotto 5.440 denunce

Ancora un grave infortunio sul lavoro, ieri nel primo pomeriggio ferito un operaio trentenne allo scalo merci ferroviario all’altezza del quartiere Sciarè a Gallarate. Tragedia sfiorata, ma fortunatamente l’operaio, un manovratore, trasportato in ospedale al Circolo di Varese, non era in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, sul posto gli agenti della Polfer che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, presente anche il personale di Ats Insubria competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Secondo una prima ricostruzione due motrici erano in movimento a bassa velocità per essere portate su un binario morto all’interno dello scalo, all’improvviso per cause da accertare sono entrate in contatto urtando il trentenne che si trovava sui binari ed è rimasto bloccato tra le due macchine. Una delle motrici è finita contro il muro di un’azienda confinante. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto il personale sanitario con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco, la Polfer e i tecnici di Ats Insubria. L’operario ha riportato traumi da schiacciamento al torace, all’addome e a una gamba, ricoverato a Varese non era in pericolo di vita. Purtroppo anche nel territorio varesino continuano gli infortuni negli ambienti di lavoro, nelle ultime settimane un giovane di 28 anni è rimasto ferito cadendo da un’impalcatura in un cantiere a Gerenzano, un operaio di 57 anni è invece stato travolto da un muletto a Origgio. "Dall’inizio dell’anno alla fine del mese di luglio – dice Ivano Ventimiglia, responsabile del Dipartimento Ambiente Salute Sicurezza della Cgil di Varese – secondo i dati resi noti da Inail nel Varesotto sono 5440 le denunce di infortuni, purtroppo 6 i mortali, la situazione è allarmante". L’attenzione del sindacato è continua, fa rilevare "con la sollecitazione a favore di una maggiore efficacia normativa per rendere più sicuri i posti di lavoro e di interventi da parte delle istituzioni per stanziare maggiori risorse per gli Organismi di vigilanza e quindi aumentare i controlli per verificare il rispetto delle norme in materia". A livello provinciale Cgil con Cisl e Uil lavora per la sicurezza dei lavoratori su numerosi fronti: il tavolo istituito presso la Prefettura, le iniziative nelle scuole, i break formativi, già in fase di sperimentazione in numerose aziende, il tavolo Ats Insubria e Comitato di Coordinamento Provinciale di Inail.