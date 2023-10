Legnano, operaio di 28 anni spaccia per arrotondare lo stipendio: denunciato

Legnano (Milano), 23 ottobre 2023 - Da Verbania a Legnano per fare il pieno di stupefacenti, ma il doppio controllo degli agenti di Polizia lo ha infine smascherato: è stato denunciato nel pomeriggio di sabato un operaio marocchino, 28 anni, metalmeccanico di professione ma che evidentemente provava ad “arrotondare” lo stipendio spacciando sostanze stupefacenti acquistate in zona.

Gli agenti lo hanno fermato una prima volta, trovandolo in possesso di circa 600 euro in contanti. A questo punto hanno deciso di tenerlo d’occhio e, quando è stato fermato una seconda volta, il giovane aveva già esaurito una parte della scorta di contante, ridotta a 200 euro.

Nel frattempo, infatti, l’uomo aveva “investito” la quota rimanente per acquistare il panetto da 100 grammi di hascisc e circa tre grammi di eroina: una quantità un po’ troppo elevata per essere giustificata - anche se l’uomo ha provato a farlo - come destinata all’uso personale. Il 28enne è stato infine denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.