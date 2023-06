Operai folgorati nello stabilimento Whirlpool di Biandronno, condizioni non preoccupanti

Due operai feriti ieri mattina nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, fortunatamente meno gravi di quanto si fosse temuto le conseguenze dell’infortunio, tanto che le loro condizioni non destano preoccupazione. La richiesta d’intervento è arrivata poco prima delle 11: due lavoratori di 61 e 64 anni erano rimasti folgorati da una scarica elettrica.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’automedica e due ambulanze, i carabinieri di Varese e il personale di Ats Insubria competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione i due dipendenti di un’azienda esterna stavano lavorando a un impianto elettrico quando all’improvviso sono stati colpiti da una scarica che ha provocato loro alcune ustioni. Subito soccorsi, sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

R.F.