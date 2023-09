Onomastico della Terra tra pulizia del verde e osservazione di stelle

Va in scena oggi e domani l’Onomastico della Terra, manifestazione diventata una tradizione, nell’area del Parco Ila di via Colli di Sant’Erasmo. Si parte oggi, dalle 14,30 alle 18,30, con la prova a cura della Uildm Legnano della Joelette, la carrozzina fuoristrada monoruota, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni. Dalle 21 alle 23, osservazione astronomica a cura di Antares e Osservatorio Astronomico Città di Legnano.

Domani mattina, dalle 10 alle 12, la tradizionale Pulizia e manutenzione del Parco Ila; nello stesso orario, visite del Parco con i Ciceroni di Legnano (prenotazione: [email protected]). Per tutta la giornata è prevista una fiera-scambio di semi e talee, mentre alle 12,30 il pranzo dei volontari e alle 15 l’estrazione dei premi della lotteria (i fondi serviranno per l’acquisto di Joelette). Alle 15.30 laboratorio per bimbi tra 4 e 9 anni; alle 16 sessione live dimostrativa di body painting e Camminata letteraria nel Parco; dalle 15 alle 18, giochi per famiglie; alle 16 Streetdance con mini lezioni di hip hop e breakdance.