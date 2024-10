Ondata di furti in pieno giorno: "Il centro va presidiato meglio. Più controlli della Polizia locale"

Allarme sicurezza in città e le opposizioni danno battaglia. Nerviano è stata recentemente teatro di un’ondata di tentativi di furto ai danni di negozi del centro: due colpi sono riusciti, mentre un terzo è stato fortunatamente sventato. Questa preoccupante escalation di furti nei negozi ha spinto l’ex sindaco e attuale consigliere comunale della Lega, Massimo Cozzi, a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sul tema della sicurezza. "Le condizioni di sicurezza per chi gestisce un esercizio commerciale sono motivo di crescente allarme", ha dichiarato Cozzi. "La minaccia non riguarda solo i beni materiali, ma anche la sicurezza fisica di personale e clienti, con un impatto diretto sulla serenità e sulla qualità della vita di chi lavora".

Cozzi ha sottolineato come i danni economici causati dai furti possano compromettere la stessa sopravvivenza delle attività commerciali, chiedendo alla giunta guidata dal sindaco Daniela Colombo di implementare misure più incisive per contrastare il fenomeno. Pur essendo il comando dei Carabinieri attivo nella gestione della situazione, Cozzi ha sollecitato ulteriori iniziative per proteggere i commercianti, chiedendo una maggiore presenza sul territorio.

"È preoccupante", si legge in una nota congiunta redatta insieme alla consigliera di Fratelli d’Italia, Federica Carlomagno, "che questi malviventi abbiano potuto agire indisturbati in pieno giorno nel centro storico". Secondo i consiglieri, una presenza costante di agenti della Polizia Locale, soprattutto a piedi, potrebbe fungere da deterrente efficace contro simili episodi. "Il tema della sicurezza è cruciale per Nerviano – hanno concluso –, e deve essere affrontato con fermezza e tempismo".

Christian Sormani