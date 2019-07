Legnano (Milano), 1 luglio 2019 - Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella mattinata di lunedì 1 luglio nella sua abitazione in via Giovannelli a Legnano. Secondo una prima riscotruzione dei fatti, il 71enne sarebbe stato ucciso con delle coltellate. È quanto emerso fino ad ora dai primi accertamenti della Polizia di Stato, che indaga sul delitto. Ad affermarlo sarebbe stato un testimone oculare, affacciato al balcone di fronte all'abitazione della vittima. Al momento dell'omicidio in casa con il 71 enne c'erano la moglie e il figlio, quest'ultimo portato in commissariato per essere sentito.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO