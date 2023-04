Omicidio al bar Al via in corte d’Assise il processo per il killer

Si è aperto in Corte d’Assise di Busto Arsizio il processo a carico di Gjinaj Rigels, il 34enne albanese accusato dell’omicidio del giovane connazionale Emanuel Rroku avvenuto mesi fa a Turbigo. Dopo che il gup Tiziana Landoni aveva respinto la richiesta di rito abbreviato, i presupposti per elidere l’aggravante dei futili motivi sono stati ritenuti non sussistenti. L’avvocato difensore, Antonio Buondonno ha quindi depositato un video che ha ripreso le fasi precedenti e quelle del delitto girato nel bar di via Allea Comunale, teatro della violenza nella sera del 16 settembre. Il 34enne, dopo un litigio, estrasse la semiautomatica ed esplose un colpo che raggiunse prima il polpaccio di un albanese trentenne, poi dalla calibro 6.35 partì un proiettile che raggiunse il ventitreenne Emanuel alla gola: morì poche ore dopo a Legnano.