Legnano, nell’Oltrestazione nasce la Zona 30 più ampia: è estesa su 31 strade. Ecco quali sono e cosa cambia

È la Zona 30 più ampia della città e, dopo i lavori che si sono sviluppati nel corso dell’ultimo anno, la sua istituzione è stata ufficializzata con l’attuale ordinanza. La Zona 30 in questione è quella collocata nell’Oltrestazione, realizzata nell’area tra gli assi viari di via Novara, viale Sabotino, via Bainsizza e via Volturno, un quadrilatero di considerevoli dimensioni dove non saranno ammesse velocità di percorrenza superiori appunto ai 30 chilometri l’ora.

Il senso di questo provvedimento è ricordato nella stessa ordinanza: "Privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, eccetera) facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato". Gli interventi di predisposizione dell’area, dedicati alla tutela dell’utenza debole che impegna le strade della città, avevano preso il via nell’autunno 2022: si è dunque lavorato suigli incroci critici di questa parte dell’Oltrestazione, realizzando attraversamenti rialzati o a raso e restringimenti della carreggiata nelle intersezioni più problematiche in corrispondenza di strade ampie, rettilinee e in gran parte a senso unico per diminuire la velocità dei veicoli e migliorare l’efficacia della Zona 30.

Il secondo blocco di interventi aveva poi riguardato la segnaletica verticale e orizzontale, immaginata e realizzata per proteggere l’utenza debole in una zona contraddistinta da un reticolo di strade piuttosto strette e pericolose. Le vie che rientrano nella Zona 30 oggetto dell’ordinanza sono dunque queste: via Colombo, via Vespucci, via Polo, via Venezia, via Bergamo, via Genova, via Monte Cassino, via Cattaneo, via Ferrario, via Asti, via D’Azeglio, via Menotti, via Sauro, via Bainsizza, via Emiliani, via Robino, via Montanara, via Flora, via Volturno, via Torino, via Varese, via Galilei, via Don Castelli, via Pola, via De Amicis, via Lodi, via Mentana, via Cuttica, via Cappellini e via Tarra.