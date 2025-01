Oggi si torna in aula, manutenzione nelle scuole finita in tempi record

L’ufficio tecnico del Comune di Magenta non si ferma nemmeno durante le festività natalizie. Tra gli interventi programmati, spicca la sostituzione della passerella ciclopedonale in viale Piemonte e importanti lavori nelle scuole locali. "Approfittando della chiusura per le vacanze, abbiamo portato avanti gli interventi nelle scuole – spiega il vicesindaco Enzo Tenti –. Dopo aver completato la sostituzione dei serramenti in dieci aule, siamo intervenuti sulle ultime dieci aule della scuola primaria Santa Caterina". Questo progetto rientra in un piano di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico finanziato dal Pnrr, che ha garantito 130.000 euro, con l’aggiunta di 16.000 euro dal bilancio comunale.

"Quando i bambini torneranno a scuola, troveranno una novità significativa", ha aggiunto Tenti. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria per l’anno scolastico 2025/2026 saranno aperte dall’8 al 31 gennaio 2025. Le famiglie possono rivolgersi alle segreterie delle scuole dell’infanzia statali dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana e dell’Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II per effettuare l’iscrizione. Per la scuola primaria, le iscrizioni online iniziano alle ore 8 dell’8 gennaio e terminano alle 20 del 31 gennaio 2025. I genitori devono utilizzare il sistema Iscrizioni online disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, accedendo con Spid, Cie o eidas. Le scuole primarie coinvolte a Magenta includono: Santa Caterina, E. De Amicis, Giovanni XXIII, C. Lorenzini, e Gianna Molla Beretta, ciascuna con codici meccanografici specifici. Le famiglie sono invitate a consultare le circolari pubblicate sui siti degli istituti per ulteriori dettagli. Per chi volesse iscrivere i propri figli in scuole di altri comuni, è necessario comunicare l’iscrizione ai Servizi educativi del Comune di Magenta.

Ch.S.