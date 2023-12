Obliteratrici distrutte alla stazione di Pregnana Milanese

Pregnana Milanese (Milano) - Ancora vandalismi nella stazione di Pregnana Milanese, sulla linea S6 Novara-Milano-Pioltello.

In questi giorni sono state vandalizzate due delle quattro convalidatrici di nuova generazione installate da Trenord a gennaio 2023, per la convalida dei biglietti ricaricabili in formato Chip-On-Paper e l’attivazione degli abbonamenti. Il danno e i costi di riparazione ammontano a circa 4mila euro. Altri vandalismi hanno colpito in queste ore la stazione di Canegrate sulla linea S5, con alcune pietre lanciate dalla stazione verso alcune abitazioni di zona. Si indaga tramite i filmati delle telecamere per risalire ai colpevoli.