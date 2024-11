Nuovo polo natatorio, via al lavori. L’impianto sarà il fiore all’occhiello

Per il nuovo polo natatorio di viale Gorizia è arrivato il momento di passare dai progetti alla messa in opera. Con la consegna delle aree prevista per lunedì prossimo comincerà l’allestimento del cantiere negli spazi della piscina “Villa” che dovrà rivoluzionare l’intera area, ricostruendo ex novo la parte che ospiterà gli impianti coperti e risistemando l’assetto complessivo di tutto l’impianto.

Techne SpA, soggetto capofila dell’Ati aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio, sarà impegnata dalla prossima settimana nelle opere propedeutiche all’avvio dei lavori. L’Ati che si occuperà di completare il progetto è composta da Techne SpA e Myrtha Pools in qualità di soggetti realizzatori, Aquamore (soggetto gestore) e BCC Leasing (soggetto finanziatore). Progettisti dell’opera sono invece Studio28architettura e Tekn&co. Il termine dei lavori è stabilito in base alle scadenze improrogabili dettate dal Pnrr, ed è dunque definito nella prima parte del 2026. I lavori non interromperanno l’attività natatoria nella vasca olimpionica che è attualmente l’unica, opportunamente coperta per la stagione invernale, utilizzata per le attività del polo legnanese. Con il nuovo impianto natatorio Legnano vuole tornare ad essere un punto di riferimento per tutto il territorio dopo anni di oblio.

In via Gorizia nascerà una struttura coperta con una vasca bambini e due vasche interne da 25 metri - una agonistica da 8 corsie e una da addestramento/riscaldamento in caso di gare da 4 corsie - profonde rispettivamente 2 e 1,2 metri e collocate sul lato opposto dell’area rispetto all’edificio esistente, destinato alla demolizione. Anche la vasca estiva da 50 metri verrà riqualificata creando tre diverse aree funzionali dedicate al nuoto (non agonistico) e al fitness, un’area relax ed un’area "spray park" per i più piccoli.