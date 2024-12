Nuovi ecografi. L’ospedale ora più tecnologico

Prosegue il rinnovamento tecnologico all’ospedale di Angera. Si è conclusa l’installazione della nuova diagnostica radiologica scheletrica: una macchina del valore di circa 140mila euro. Un investimento che si inserisce in un più generale percorso di ammodernamento, in cui si rientrano anche l’ecografo acquisito un anno fa per la Radiologia, del valore di 18mila euro e, prima ancora, l’ecografo per l’ambulatorio di Cardiologia, del valore di 25mila euro. Sempre ad Angera è in arrivo una nuova Tac per il Pronto Soccorso, del valore di oltre 250mila euro. La macchina è già stata acquistata ed è in corso la progettazione dei lavori necessari per installarla, compreso il potenziamento dell’impianto elettrico per supportare un’apparecchiatura dalle elevate potenzialità.