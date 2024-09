Nuova antenna telefonica. Scatta la raccolta firme

Si stanno raccogliendo firme in paese per scongiurare l’installazione di una antenna telefonica alta 31 metri in centro, all’altezza del civico 17 di via Vittorio Emanuele. "Abbiamo promosso questa iniziativa per informare più gente possibile di quanto sta accadendo e per impedire questa operazione sconsiderata – afferma Oreste Magni, uno dei promotori (nella foto)-. Intendiamoci ognuno di noi ha un cellulare, non siamo quindi contro alla realizzazione dei ripetitori, vogliamo però che siano posizionati nelle aree decise dalle comunità locali e non dal semplice interesse degli operatori telefonici".

In Comune una comunicazione da parte dell’operatore telefonico è arrivata in pieno agosto tramite Pec. Da quel momento il Comune aveva sette giorni di tempo per indire una Conferenza dei servizi. Ma di fatto tre venivano persi col fatto che gli uffici erano chiusi. "Per fortuna si è comunque riusciti ad indirla nei tempi previsti. In situazioni normali - dice Magni - la Conferenza dei servizi non dovrebbe avere dubbi sul non accettare questo posizionamento, tanto più che una quindicina di anni fa il consiglio comunale aveva definito tre aree periferiche del paese da destinare a questo scopo. Purtroppo a luglio il Governo ha adottato col Decreto Coesione una norma che riduce di molto le competenze dei comuni in materia di pianificazione territoriale degli impianti radioelettrici". G.Ch.