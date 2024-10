Novità al mercato. Cambiano gli spazi per gli ambulanti

Riqualificazione del mercato cittadino, si inizia con la riorganizzazione logistica degli spazi che verrà concretizzata sul campo a inizio 2025: dopo le richieste degli operatori e anche delle forze di opposizione, i primi interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale riguardano infatti la risistemazione degli spazi nell’area di piazza Mercato, dove si lavorerà sulla soppressione degli spazi non occupati per "riaggregare" le zone e sulla suddivisione in isole per raddoppiare le aree di esposizione. L’atto è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Servizi alle imprese e al commercio Lorena Fedeli e conclude un lavoro cominciato nell’estate dello scorso anno. Nel dettaglio il lavoro ha preso il via con la soppressione degli stalli non occupati dagli operatori e la conseguente diminuzione degli spazi (da 147 a 119) che avrà l’effetto di limitare la presenza degli spuntisti, un fenomeno che aveva assunto una forte rilevanza sulla piazza legnanese. Gli ambulanti saranno poi distribuiti in maniera più uniforme rispetto al viale che porta all’ingresso del Parco Castello e compattati in "isole", nella maggior parte dei casi composte da quattro postazioni. Questi raggruppamenti permetteranno alle bancarelle di avere due lati per l’esposizione delle merci con l’obiettivo di valorizzarle. La riorganizzazione manterrà la suddivisione fra zone alimentari e raggrupperà, per la prima volta, le bancarelle che vendono merci usate, in una logica di maggior trasparenza verso la clientela e di leale concorrenza nei confronti degli altri operatori. La nuova disposizione delle postazioni favorirà poi la visibilità di tutti i banchi facilitandone anche il raggiungimento: il maggiore distanziamento dei banchi dal viale centrale, invece, creerà più spazio facilitando e rendendo più sicuri gli spostamenti della clientela. "È stato un lavoro complesso, puntuale e delicato" ha commentato l’assessore Fedeli.