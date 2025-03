Nodo trasporti. Le reazioni della politica

Il Pd di Legnano si dice soddisfatto del passo avanti, anche se l’obiettivo da raggiungere è evitare in ogni caso lo spostamento del capolinea a Molino Dorino: la Lega, dal canto suo, ha deciso di proseguire con la raccolta firme per scongiurare questo stesso esito. Sono queste le reazioni delle parti politiche alla decisione dell’Agenzia di bacino, che ha spostato in là nel tempo di almeno un anno l’arretramento del capolinea delle tratte Movibus che servono il territorio. "La decisione di sospendere per un anno, in attesa della definizione della gara per l’assegnazione del lotto 1 del TPL al nuovo gestore non è la soluzione definitiva che auspicavamo, cioè mantenere il capolinea a Cadorna) - è la posizione del Pd legnanese -, ma è sicuramente una forte dichiarazione di disponibilità ad esaminare nel corso dell’anno alternative possibili, supportate da uno studio approfondito e aggiornato dei bisogni dei pendolari. Auspichiamo che l’Agenzia mantenga gli impegni assunti".

"Apprendiamo con favore la disponibilità di rivedere la decisione di spostare il capolinea a Molino Dorino - hanno dichiarato invece i consiglieri metropolitani della Lega Christian Colombo e Raffaele Cucchi -. Anche la Lega, presente alla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico di giovedì 13 marzo, ha potuto raccogliere l’apertura dell’Agenzia di rivedere o studiare alternative alla soppressione del capolinea Cadorna. Proprio grazie a un’interrogazione della Lega in Città Metropolitana e della consigliera Laffusa in Consiglio comunale a Legnano era stata resa nota la decisione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di arretrare il capolinea delle corse dei bus. Continueremo a raccogliere firme e a portare avanti azioni sul territorio".

P.G.