Morto Nicola Gagliardi: San Vittore piange il famoso scultore

San Vittore Olona (Milano), 8 gennaio 2024- Un malore ha portato via Nicola Gagliardi, storico scultore e restauratore di San Vittore Olona, all'età di 80 anni. Le date e gli orari dei funerali saranno comunicati dopo l'autopsia. Nicola Gagliardi, diplomatosi all'Accademia di Brera nel 1967, ha consacrato la sua vita alla scultura. Diviso tra la creazione di opere proprie e la copia di sculture per il restauro, Gagliardi ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte. Dal 1984, ha collaborato con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, realizzando repliche di statue e bassorilievi deteriorati. Tra le sue opere più celebri, il restauro del Monumento al Guerriero della Battaglia di Legnano di Enrico Butti, il busto dedicato a Guido Sutermeister e la riproduzione dell'atleta della Cinque Mulini, installata nel 2024 all'ingresso di San Vittore Olona.

Nicola Gagliardi, erede di una tradizione familiare nella scultura lapicida, ha frequentato l'Accademia di Brera sotto la guida di Ettore Calvelli. La sua carriera si è sviluppata su due fronti: la creazione di opere originali e il restauro di sculture storiche. Ha partecipato a oltre 150 esposizioni collettive e realizzato 22 mostre personali, indagando temi come il sogno, la maternità, e la metafisica. Oltre 100 opere d'arte sacra e 50 opere pubbliche portano la sua firma, tra cui il Monumento ai Marinai d'Italia a Castellanza e le porte bronzee della chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.

La collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo ha segnato un momento cruciale nella sua carriera, con repliche di statue storiche come Sant'Orsola e Sant'Ignazio da Loyola. Il Ministero dei Beni Culturali gli ha commissionato importanti repliche per il Duomo di Milano. Il restauro è stato un'altra pietra miliare della sua attività, con interventi su opere come il Monumento al Guerriero a Legnano e la scultura della Marchesa Virginia Busti Porro. Gagliardi ha anche condiviso il suo sapere attraverso corsi e conferenze su degrado e restauro delle sculture. La comunità di San Vittore Olona e il mondo dell'arte piangono la scomparsa di un artista che ha saputo fondere tradizione e innovazione in un'opera che resterà per sempre nella memoria collettiva.