Nerviano, solidarietà e sostenibilità: il cibo in esubero delle scuole distribuito ai poveri

Nerviano - Ha preso il via un nuovo progetto per il recupero del cibo in esubero nelle mense delle scuole del comune di Nerviano. Un’iniziativa realizzata da Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, in collaborazione con l’associazione Collage, che dal 1986 si occupa di dare sostegno a persone bisognose e senza fissa dimora del territorio, con il supporto del comune.

La scuola coinvolta

L’attività, che interessa il refettorio della scuola primaria Rita Levi Montalcini e l’adiacente centro cottura, prevede il recupero del cibo avanzato e in esubero sugli oltre 270 pasti giornalieri realizzati per i bambini delle 16 classi dell’istituto.

In particolare viene effettuato il recupero del pane e della frutta non consumati a scuola, che vengono donati alle persone più in difficoltà presenti sul territorio. Dall’avvio dell’iniziativa a oggi sono stati distribuiti a persone e famiglie bisognose oltre 150 kg di pane e 110 kg di frutta, con una riduzione del 10% dello spreco del cibo che viene solitamente distribuito all’interno dell’istituto scolastico.

Obiettivo ampliamento

L’obiettivo è inoltre quello di poter estendere il progetto avviato da qualche mese anche agli altri refettori scolastici di Nerviano. Sodexo gestisce infatti il servizio di ristorazione per altre sette scuole del comune milanese per un totale di 800/850 pasti distribuiti giornalmente.

"Il nostro impegno ha un forte valore sociale e territoriale e mira a dare supporto alle famiglie, avendo cura della privacy di chi ci chiede aiuto - commenta Francesco Cozzi, presidente dell'Associazione Collage - Siamo convinti che questo tipo di progetto riesca a insegnare il valore del cibo e l'importanza di trasformare lo spreco in risorsa".