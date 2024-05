Telecamere nascoste contro gli incivili: così la polizia di Nerviano scopre chi abbandona i rifiuti lungo le strade

Nerviano (Milano), 2 maggio 2024 – Visti i continui abbandoni di rifiuti, la polizia locale del comando congiunto Nerviano-Pogliano ha intensificato i controlli anche attraverso l’utilizzo di telecamere investigative di ultima generazione. A Nerviano, particolare attenzione è stata prestata agli abbandoni di rifiuti in via Fratelli Bandiera e in via Quarto dove sono state posizionate alcune telecamere investigative in grado di riprendere visi e targhe anche a oltre 30 metri di distanza.

Grazie ai filmati estrapolati sono stati identificati gli autori degli abbandoni. In particolare in via Fratelli Bandiera ci sono stati abbandoni sulla banchina stradale presente all’intersezione con via Don Minzoni. Dai filmati si è visto che un uomo, a piedi, dalla via Don Minzoni ha lanciato due sacchi di rifiuti sulla banchina. Altri due soggetti incappucciati hanno abbandonato un divano e una rete di un letto matrimoniale. Poi ancora una donna che abbandonava due sacchi neri colmi di rifiuti. In via Quarto è stata sorpresa una famiglia che ha lasciato quattro sacchi di rifiuti domestici a bordo strada.

Sulla Provinciale 109 a Nerviano, invece, grazie alle nuove telecamere installate, è stato sorpreso il conducente di un veicolo gettare due sacchi di rifiuti urbani sulla banchina stradale. A Pogliano Milanese, invece, gli agenti impegnati in altro servizio in abiti civili e auto civetta, hanno sorpreso il conducente di un veicolo sulla provinciale direzione Arluno, abbandonare a bordo strada una copricaldaia e l’anta della caldaia entrambi in zinco. Gli autori, sono stati sanzionati con verbali amministrativi da 160 euro o indagati per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi. Gli autori degli abbandoni in via Fratelli Bandiera e in via Quarto sono risultati essere residenti delle case popolari del quartiere Gescal. Nei loro confronti verrà inviata specifica segnalazione ad Aler per i provvedimenti di competenza che possono arrivare anche alla decadenza del diritto alla casa e conseguente sfratto. L’autore dell’abbandono sulla provinciale a Nerviano risultava essere un cittadino residente a Lainate mentre l’ultimo a Pogliano, una donna residente a Pregnana Milanese.