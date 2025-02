Nerviano accende la luce: prosegue il progetto per illuminare 25 vie

Nerviano (Milano) – Proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. Il progetto, che prevede la sostituzione delle vecchie lampade con moderne tecnologie led, è stato recentemente ampliato con l’inserimento di 25 nuove vie prive di illuminazione e l’implementazione di strumenti smart per una gestione più efficiente e intelligente dell’illuminazione pubblica. L’obiettivo è ammodernare un impianto ormai obsoleto, migliorare la qualità della vita e rendere il territorio più sicuro e sostenibile. I nuovi punti luce, frutto di un approfondito studio illuminotecnico, sono progettati per garantire un’illuminazione mirata di strade, marciapiedi e spazi pubblici, riducendo al minimo la dispersione luminosa e migliorando la visibilità per pedoni e automobilisti. Una volta completata l’installazione, sarà possibile apportare eventuali correttivi per ottimizzare ulteriormente il sistema.

Attualmente, su un totale di 2.827 punti luce previsti, ne sono stati riqualificati circa 2.000, pari al 70% del progetto complessivo. Alcuni ritardi sono dovuti alla necessità di interventi sulle centraline o a operazioni più complesse richieste dalla condizione degli impianti esistenti. Sono stati inoltre previsti 190 nuovi pali o bracci aggiuntivi per illuminare le strade che ne sono ancora sprovviste. Entro la fine dell’anno verranno illuminati nove attraversamenti pedonali e saranno installati cinque totem multimediali per le comunicazioni alla cittadinanza, due pannelli informativi per la disponibilità di parcheggi nel centro cittadino e tre proiettori Rgb per illuminare, in particolari occasioni, il palazzo comunale e la torre civica. Oltre a garantire un’illuminazione più efficiente e sostenibile, la tecnologia Led consente di ridurre i consumi energetici fino al 70% rispetto ai vecchi impianti, con un risparmio economico significativo per il Comune e la possibilità di reinvestire le risorse in nuovi progetti per la collettività.