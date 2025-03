Nel Legnanese due società sotto la lente

PARABIAGO (Milano)Ci sono anche due cantieri del Legnanese nell’inchiesta della Gdf di Pavia, che fanno capo ad altrettante società di Parabiago e San Vittore Olona. Al centro delle indagini dei Finanzieri, un imprenditore di Alessandria che avrebbe ottenuto numerosi appalti pubblici grazie alla complicità di funzionari corrotti. I lavori, finanziati anche con fondi del Pnrr, sarebbero stati assegnati in violazione delle norme sulla pubblica amministrazione. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato documenti e altro materiale nelle abitazioni degli indagati, nelle sedi delle società coinvolte e negli enti pubblici interessati.Coinvolte anche due società del Legnanese, a Parabiago e a San Vittore Olona, di cui la Procura non ha resi pubblici i nomi. Le verifiche si concentrano sulla correttezza delle procedure di affidamento degli appalti e subappalti, sugli stati di avanzamento dei lavori e sulle relative liquidazioni. Per ora non ci sono stati arresti ma l’inchiesta è ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori sviluppi. "Siamo legati al comunicato emesso dalla Procura – hanno spiegato i vertici del Comando provinciale della Gdf di Pavia – Al momento di più non possiamo dire". La Procura di Pavia ieri ha fatto sapere che sul fronte penale l’inchiesta è ancora in fase preliminare e che la responsabilità dei sette indagati sarà definitivamente accertata solo qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Christian Sormani