Nave Vespucci. Serata pensando agli ipovedenti

I quattro Lions Club legnanesi - Host, Carroccio, Castello Le Robinie, Legnano Rescaldina Sempione - hanno unito le forze in un intermeeting sulle caratteristiche dell’Amerigo Vespucci, "la nave più bella del mondo", in favore del Servizio cani guida dei Lions, che da anni facilita la vita a persone non vedenti o ipovedenti. Nel salone del Maniero della Contrada di Sant’Erasmo a Legnano, gremito da oltre cento persone, i rispettivi presidenti Lions, Sandro Cannalire, Filippo Parisi, Luca del Col Balletto, Gian Claudio Castellani con il primo vice governatore Lorenzo Terlera e il past governatore del Centenario Carlo Massironi del Distretto 108 Ib1 Lions International, hanno illustrato l’aspetto sociale e umanitario della serata destinata a raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida nell’ambito del progetto “Due occhi per chi non vede“. È stato illustrato dal noto fotografo legnanese Carlo Mari il viaggio di 47 giorni in mare aperto a bordo della nave scuola della marina militare Amerigo Vespucci. Ch.S.