Natale più ricco. Ecco addobbi e luminarie

Sarà un Natale scintillante in città con le luminarie che torneranno a splendere lungo viale della Gloria. Dimenticati i sacrifici imposti l’anno scorso dal "caro – bollette", con i necessari tagli alle spese, quest’anno il programma potrà essere decisamente più ricco a cominciare dalle decorazioni luminose che illumineranno il lungo viale alberato che attraversa la città. Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli la giunta nei giorni scorsi ha infatti deliberato di concedere al Comitato Commercianti del Centro Cittadino un contributo massimo di 130mila euro per le installazioni luminose e l’organizzazione di una serie di iniziative a tema natalizio. Il progetto proposto dal Comitato Commercianti Centro Cittadino prevede le luminarie nelle vie, nelle piazze e nei quartieri, saranno installate anche in due aree verdi, il Parco Norma Cossetto in via Foscolo e il parco Comerio in via Magenta. Previste anche diverse attrazioni: in piazza San Giovanni tornerà la pista di pattinaggio su ghiaccio, in piazza Santa Maria ci sarà un grande albero di Natale mentre la novità riguarda il tradizionale presepe di piazza Santa Maria che invece dopo decenni traslocherà in piazza Vittorio Emanuele II dalla quale si potrà ammirare la facciata di Palazzo Marliani – Cicogna incorniciata da illuminazioni artistiche. Una sorpresa riguarderà via Milano ma sarà svelata nei prossimi giorni. Nella stessa seduta di giunta è stato approvato il patrocinio ad alcune manifestazioni prenatalizie, come il concerto gospel del 15 dicembre al Teatro Sociale organizzato dalla Nuova Busto Musica e l’iniziativa "Babbo Run 2023", in programma il 17 dicembre al Parco Alto Milanese e organizzata dalla ASD Free Runners Team.