Natale e famiglie in difficoltà. Palio in campo con i buoni spesa

Sotto l’albero di Natale del Palio di Legnano: 1072 tessere solidali per le famiglie in difficoltà. Al Castello di Legnano, si è tenuta una serata ricca di significato, dove solidarietà e spirito natalizio si sono intrecciati. In occasione dell’evento, sono stati consegnati i buoni per la Spesa solidale, un progetto nato per sostenere le famiglie in difficoltà del territorio. Grazie all’impegno delle otto contrade e alla collaborazione con Tigros, sono state distribuite 1.072 tessere solidali dal valore di 25 euro ciascuna, con una quota di 135 tessere per ogni contrada. Le buste sono state simbolicamente consegnate dal Gran Maestro del Palio, Raffaele Bonito, affiancato da Jody Testa, figura di spicco nella realizzazione di questa iniziativa. La serata ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei direttivi delle contrade e di numerosi volti noti del mondo del Palio, trasformandosi in un’occasione di festa, condivisione e riflessione in vista del Natale. Durante la cerimonia, il Gran Maestro Bonito ha reso omaggio a Gaia Sansottera, Gran Dama di Grazia Magistrale, per i vent’anni dell’Oratorio delle Castellane. "Questa realtà – ha dichiarato Bonito – è sempre stata un prezioso punto di riferimento per il Palio, distinguendosi per il suo costante impegno a favore della solidarietà".

Il progetto Spesa solidale si conferma come un appuntamento fondamentale nel calendario delle contrade di Legnano. "È un simbolo di unione, sostegno reciproco e attenzione verso le necessità della comunità locale – ha sottolineato Bonito –. Grazie a questo gesto, tante famiglie potranno affrontare le festività con maggiore serenità. L’obiettivo è continuare a crescere, migliorando ogni anno la raccolta per offrire un aiuto ancora più significativo.

Ch.So.