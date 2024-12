Oltre il danno la beffa: tentano di rubarle l’automobile e la polizia locale la multa

Legnano (Milano), 18 dicembre 2024 – Tentano di rubarle l’auto e prende pure la multa.

Accade a Legnano a una ragazza alla quale, du e sere fa, hanno tentato di rubare l’automobile, scardinando la portiera e spaccandole il blocchetto dell’accensione. “Mi è stata aperta la macchina, forse per rubarmela, e poi hanno spaccato il blocchetto dell’accensione - ha raccontato la vittima -. Alla fine ho trovato l’auto bloccata senza più segni di vita. Avevano acceso il quadro che mi ha anche scaricato la batteria. Fino a qui tanta rabbia e frustrazione, ma poi è arrivata anche la beffa. L’auto doveva essere spostata, perché al mattino era in programma la pulizia della strada. A quel punto la ragazza ha tentato di correre ai ripari. “Siccome sapevo della pulizia delle strada, ho messo sul cruscotto interno un biglietto per avvisare la mia macchina non funzionava e che nel pomeriggio sarebbe arrivato il carro attrezzi - ha fatto sapere -. Con mia grande sorpresa, ho visto che qualche agente di polizia locale è passato e mi ha fatto comunque la multa. Davvero un bel regalo di Natale. Mi hanno aperto la vettura, causandomi un danno notevole, rompendomi il blocchetto accensione e in più, nonostante il foglio, mi è arrivata pure la multa. Ma grazie davvero!”.

La storia della ragazza è poi finita in rete sui social e molte sono state le prese di posizione contro la polizia locale legnanese, giudicata troppo severa e senza cuore, soprattutto viste le circostante dell’accaduto.

Adesso alla ragazza toccherà fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, per cercare di contestare la sanzione. Una procedura che si porta dietro, però, una serie di incognite: oltre alle lungaggini burocratiche e al tempo da investire, la vittima di tentato furto rischia soprattutto l’eventualità di dover pagare anche oltre la multa, in caso di sconfitta legale. Il ricorso, poi, dovrebbe comunque dovrebbe accolto, considerando che la sosta era giustificata da uno stato di necessità.