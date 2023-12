Monumento dedicato alla Resistenza danneggiato . Individuati dalla Polizia locale veicolo e conducente

Individuato dalla Polizia Locale il veicolo che nel pomeriggio di martedì 5 ha danneggiato il monumento dedicato alla Resistenza, opera di Arnaldo Pomodoro, in Largo Camussi, a Gallarate. Gli agenti del comando gallaratese hanno analizzato le immagini delle telecamere e le hanno confrontate con quelle dei portali di lettura delle targhe, arrivando a identificare il furgone che ha danneggiato l’opera in Largo Camussi e il conducente, dipendente di un’impresa del settore edile. Secondo la ricostruzione dell’incidente, il veicolo uscendo da un parcheggio ha urtato contro la fontana, parte dell’opera, danneggiandola ma non si è fermato. Oltre al risarcimento per il danno procurato al monumento, il conducente sarà sanzionato con una multa pari a 302 euro e la decurtazione di 4 punti sulla patente. L’opera di Arnaldo Pomodoro era stata inaugurata il 27 aprile 1980.